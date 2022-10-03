Google заблокувала Китаю доступ до онлайн-перекладача: в чому причина

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми припинили роботу Google Translate на території материкового Китаю через низькі показники використання", - пояснює причину блокування онлайн-перекладача представник компанії.

Як відзначають журналісти, Google Translate був одним з небагатьох сервісів не лише самої компанії, а й інших великих американських компаній, які продовжували роботу у Китаї. Так, наприклад, в країні також заблоковані Facebook, Twitter, YouTube й численні новинні сайти тощо.

Зазначається, що припинення роботи сервісу також пов'язано й з посиленням напруженості між США і Китаєм. Сьогодні обидві країни вживають усі можливі заходи для захисту конфіденційних технологій та інтелектуальної власності.