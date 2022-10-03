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Google заблокировала Китаю доступ к онлайн-переводчику: в чем причина

Фото: Google заблокировала Китаю доступ к онлайн-переводчику (facebook.com/worldeconomicforum)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Google приняла решение заблокировать работу онлайн-переводчика в Китае. Все из-за низких показателей использования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы прекратили работу Google Translate на территории материкового Китая из-за низких показателей использования", - объясняет причину блокировки онлайн-переводчика представитель компании.

Как отмечают журналисты, Google Translate был одним из немногих сервисов не только самой компании, но и других крупных американских компаний, продолжавших работу в Китае. Так, например, в стране также заблокированы Facebook, Twitter, YouTube и многочисленные новостные сайты.

Отмечается, что приостановка работы сервиса также связана и с усилением напряженности между США и Китаем. Сегодня обе страны принимают все возможные меры по защите конфиденциальных технологий и интеллектуальной собственности.

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