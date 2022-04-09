Google заблокировал YouTube-канал Госдумы России

Канал Государственной думы Российской Федерации оказался заблокирован на платформе YouTube. Аккаунт с более 145 тысячами подписчиков недоступен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госдумы РФ.
"На нем было более 145 тысяч подписчиков, а наши видео суммарно набрали более 100 млн просмотров. Мы делились с вами эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и нашими программами", - говорится в сообщении.
Причина блокировки канала "Дума ТВ" не называется.
Напомним, ранее YouTube удалил брифинг официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой за нарушение политики платформы в отношении насилия.
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