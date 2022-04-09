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Google заблокував YouTube-канал Держдуми Росії

Фото: YouTube заблокував аккаунт Держдуми Росії (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Канал Державної думи Російської Федерації виявився заблокований на платформі YouTube. Аккаунт з понад 145 тисячами передплатників недоступний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держдуми РФ.

"На ньому було понад 145 тисяч підписників, а наші відео сумарно набрали понад 100 млн переглядів. Ми ділилися з вами ексклюзивними коментарями депутатів, трансляціями пленарних засідань і нашими програмами", - йдеться в повідомленні.

Причина блокування каналу "Дума ТВ" не називається.

Нагадаємо, раніше YouTube видалив брифінг офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової за порушення політики платформи щодо насильства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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