YouTube удалил брифинг Захаровой из-за нарушения политики насилия
Видеохостинг YouTube удалил запись брифинга официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой от 17 марта. Причина - нарушение политики насилия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Сообщается, что пресс-служба YouTube подтвердила удаление с платформы записи брифинга Захаровой. Также уточняется, что решение принято нарушения политики в отношении эпизодов насилия в Украине.
Отметим, накануне Захарова говорила, что YouTube заблокировал видео ее брифинга от 17 марта на официальном аккаунте МИД России в связи с недопустимыми дискриминационными высказываниями.
Напомним, ранее сообщалось, что Google полностью удалил из поисковой выдачи сайт Министерства обороны России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.