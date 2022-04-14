Google заблокировал все платежи с территории России, - Минцифры

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров поделился новыми успехами технологического бойкота РФ за развязывание войны против Украины. В этот раз постаралась компания Google.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал министра.
Чиновник получил подтверждение от американской транснациональной корпорации о блокировании платежей в РФ. Ограничение распространилось на банковские карты разных систем.
"Компания Google отключила платежи из России. Заплатить нельзя никаким видом российских карт. Также отменили подписку с платежами с мобильного", – написал Федоров.
Кроме того, пользователи из России с подпиской Google One через App Store получили письма об ее отмене. Приложение "Сбербанка" на Android удалила из Google Play Market.
Напомним, что Нацбанк разрешил украинцам покупать иностранную валюту в наличных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.