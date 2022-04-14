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Google заблокував усі платежі з території Росії, - Мінцифри

Фото: Google заблокував платежі з Росії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився новими успіхами технологічного бойкоту РФ за розв'язування війни проти України. Цього разу доклалася компанія Google.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал міністра.

Урядовець отримав підтвердження від американської транснаціональної корпорації про блокування платежів у РФ. Обмеження поширилося на банківські карти різних систем.

"Компанія Google відключила платежі з Росії. Сплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасували підписку з платежами з мобільного", – написав Федоров.

Окрім того, користувачі з Росії з передплатою Google One через App Store отримали листи про її скасування. Натомість додаток "Сбербанку" на Android видалила з Google Play Market.

Нагадаємо, що Нацбанк дозволив українцям купувати іноземну валюту в готівці.

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