Google выделяет 10 млн долларов на помощь беженцам из Украины
Google выделяет 10 миллионов долларов организациям, помогающим беженцам, прибывающим в Польшу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог Google.
В кампусе Google Startups Campus в Варшаве будут оказывать юридическую и психологическую поддержку беженцам из Украины. Для этого Google выделяет 10 миллионов долларов местным организациям, помогающим беженцам, прибывающим в Польшу, а также неправительственным организациям в Словакии, Румынии и Венгрии.
Также с 10 марта владельцы гостиниц в соседних с Украиной странах также могут указать в своем бизнес-профиле, предлагают ли они бесплатное или льготное размещение для беженцев.
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