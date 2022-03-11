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Google выделяет 10 млн долларов на помощь беженцам из Украины

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Варшава, Пятница 11 марта 2022 01:56
Google выделяет 10 млн долларов на помощь беженцам из Украины Кампус Google в Варшаве (Фото: nowawarszawa.pl)
Автор: Константин Широкун

Google выделяет 10 миллионов долларов организациям, помогающим беженцам, прибывающим в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог Google.

В кампусе Google Startups Campus в Варшаве будут оказывать юридическую и психологическую поддержку беженцам из Украины. Для этого Google выделяет 10 миллионов долларов местным организациям, помогающим беженцам, прибывающим в Польшу, а также неправительственным организациям в Словакии, Румынии и Венгрии.

Также с 10 марта владельцы гостиниц в соседних с Украиной странах также могут указать в своем бизнес-профиле, предлагают ли они бесплатное или льготное размещение для беженцев.

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