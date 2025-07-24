Google впровадив ШІ-відео на базі Veo в ці популярні додатки

Що нового з'явилося

У Google Фото тепер доступна функція "Фото у відео", заснована на технології Veo 2. Вона дає змогу створювати короткі відео з фотографій, що зберігаються в галереї користувача. Алгоритми автоматично додають до зображень легкі анімації, міміку та візуальні ефекти.

Користувачі зможуть вибрати фотографію і застосувати один із варіантів анімації: "Subtle movements" (тонкі рухи) або "I'm feeling lucky" (мені пощастить). Функція вже почала поширюватися для пристроїв iOS та Android.

Протягом найближчих тижнів у додатку також з'явиться функція Remix, за допомогою якої можна буде змінювати стиль фотографії. Серед доступних опцій - стилізація під аніме, комікс, ескіз і 3D-анімацію.

Обидві функції, "Фото у відео" і "Ремікс", будуть доступні у вкладці "Створити", а всі згенеровані ШІ-матеріали отримають водяний знак SynthID для ідентифікації.

У YouTube Shorts Google також впроваджує можливість перетворення зображень з камери смартфона на короткі відео. Функція аналогічна тій, що з'явилася в Google Фото: вона оживляє пейзажні знімки, додає рух і робить більш виразними групові кадри.

Додатково користувачі Shorts отримають доступ до нових ефектів: наприклад, можна буде перетворювати замальовки на повноцінні зображення або створювати відео на основі селфі.

Функція "Фото у відео" для YouTube Shorts починає поширюватися вже сьогодні, повністю вона стане доступною протягом тижня. Спочатку нею зможуть скористатися користувачі зі США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Нові візуальні ефекти з'являться в додатку найближчими тижнями і будуть доступні через кнопку "Ефекти" в камері Shorts.