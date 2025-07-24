Google внедрил ИИ-видео на базе Veo в эти популярные приложения

Что нового появилось

В Google Фото теперь доступна функция "Фото в видео", основанная на технологии Veo 2. Она позволяет создавать короткие видео из фотографий, хранящихся в галерее пользователя. Алгоритмы автоматически добавляют к изображениям легкие анимации, мимику и визуальные эффекты.

Пользователи смогут выбрать фотографию и применить один из вариантов анимации: "Subtle movements" (тонкие движения) или "I'm feeling lucky" (мне повезет). Функция уже начала распространяться для устройств iOS и Android.

В течение ближайших недель в приложении также появится функция Remix, с помощью которой можно будет изменять стиль фотографии. Среди доступных опций - стилизация под аниме, комикс, эскиз и 3D-анимацию.

Обе функции, "Фото в видео" и "Ремикс", будут доступны во вкладке "Создать", а все сгенерированные ИИ-материалы получат водяной знак SynthID для идентификации.

В YouTube Shorts Google также внедряет возможность превращения изображений с камеры смартфона в короткие видео. Функция аналогична той, что появилась в Google Фото: она оживляет пейзажные снимки, добавляет движение и делает более выразительными групповые кадры.

Дополнительно пользователи Shorts получат доступ к новым эффектам: например, можно будет превращать зарисовки в полноценные изображения или создавать видео на основе селфи.

Функция "Фото в видео" для YouTube Shorts начинает распространяться уже сегодня, полностью она станет доступна в течение недели. Изначально ею смогут воспользоваться пользователи из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Новые визуальные эффекты появятся в приложении в ближайшие недели и будут доступны через кнопку "Эффекты" в камере Shorts.