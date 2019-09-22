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Google вложит 3 млрд евро в европейские дата-центры

Новости » Телеком & IT    22.09.2019 - 17:59
Google вложит 3 млрд евро в европейские дата-центры
Иллюстративное фото (flickr.com/Ben Nuttall)

Ранее корпорация инвестировала 800 млн евро в существующий дата-центр

Компания Google в течение следующих двух лет вложит 3 млрд евро в европейские дата-центры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что инвестиционный план предусматривает суму в дополнительные 600 млн евро для нового дата-центра в городе Хамина в Финляндии. Общий объем вложенных в него денег составит более 2 млрд евро.

Ранее корпорация инвестировала 800 млн евро в уже существующий финский дата-центр, построенный на месте старой бумажной фабрики.

Напомним, компания Google согласилась заплатить почти один миллиард евро, чтобы добиться прекращения расследования, которое ведется в отношении него во Франции уже несколько лет. Сообщалось, что Google платит слишком мало налогов во Франции, в то время как большая часть его доходов в Европе проходит через филиал Google в Ирландии.

Кроме того, Google выплатит американским властям штраф в размере 170 млн долларов за нарушения конфиденциальности детей на видео-платформе YouTube. YouTube признал, что получал доступ к следующим данным: местоположение, история посещения веб-сайтов и номера телефонов несовершеннолетних пользователей.

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