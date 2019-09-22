ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Google вкладе 3 млрд євро в європейські дата-центри

Новини » Телеком & IT    22.09.2019 - 17:59
Google вкладе 3 млрд євро в європейські дата-центри
Ілюстративне фото (flickr.com/Ben Nuttall)

Раніше корпорація інвестувала 800 млн євро в існуючий дата-центр

Компанія Google протягом наступних двох років вкладе 3 млрд євро в європейські дата-центри. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що інвестиційний план передбачає суму в додаткові 600 млн євро для нового дата-центру в місті Хаміна в Фінляндії. Загальний обсяг вкладених в нього грошей складе більше 2 млрд євро.

Раніше корпорація інвестувала 800 млн євро у вже існуючий фінська дата-центр, збудований на місці старої паперової фабрики.

Нагадаємо, компанія Google погодилася заплатити майже один мільярд євро, щоб домогтися припинення розслідування, яке ведеться проти нього у Франції вже кілька років. Повідомлялося, що Google платить занадто мало податків у Франції, в той час як більша частина його доходів у Європі проходить через філію Google в Ірландії.

Крім того, Google виплатить американській владі штраф в розмірі 170 млн доларів за порушення конфіденційності дітей на відео-платформі YouTube. YouTube визнав, що отримував доступ до наступних даних: місце розташування, історія відвідування веб-сайтів і номери телефонів неповнолітніх користувачів.

Huawei презентувала нові флагмани без сервісів Google Google представить новий Pixel 4 у середині жовтня
Новини України Google
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся