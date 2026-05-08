Google випустила фітнес-браслет без дисплея: навіщо прибрали головну функцію

У Google виділили ключові особливості нової моделі, яка пропонує "оптимальний баланс між функціональністю та цифровим детоксом".

Комфорт і автономність

Fitbit Air розробляли з акцентом на ергономіку, щоб користувач міг носити його 24/7 без дискомфорту.



Тканинна версія Fitbit Air (скриншот: Google)

Переваги:

Ультралегкий профіль: відсутність дисплея зробила трекер настільки компактним, що він не заважає навіть під час глибокого сну. Це дозволяє отримувати найбільш повну картину нічного відновлення.

Енергоефективність: гаджет витримує до тижня автономної роботи, а це вважається коректним показником для активного способу життя.

Екосистема: користувачі можуть легко замінювати масивний Pixel Watch на легкий Fitbit Air перед сном, зберігаючи безперервність збору даних у застосунку Google Health.

Силіконова версія Fitbit Air (скриншот: Google)

Технологічна начинка у мініатюрному форматі

Попри візуальну простоту, всередині пристрою працює система високоточних датчиків. Енді Абрамсон, керівник відділу продуктів Google Health, зазначає, що Fitbit Air "став відповіддю на запити людей, які вважають сучасні пристрої занадто громіздкими або дорогими".

"Цей трекер є проактивним партнером із велнесу, який здатний цілодобово стежити за серцебиттям, розпізнавати ознаки аритмії та вимірювати рівень кисню у крові. Такий підхід дозволяє отримати оптимальний огляд стану здоров’я, залишаючись при цьому вільним від нав'язливих сповіщень", - зазначає Абрамсон.

Класична версія Fitbit Air (скриншот: Google)

Розумний тренер у смартфоні

Оскільки власного екрана у гаджеті немає, вся взаємодія з даними відбувається через Google Health Coach на базі штучного інтелекту.

Що отримує користувач:

Автоматичне відстеження: система самостійно визначає початок тренування та аналізує його ефективність, надсилаючи підсумок прямо у ваш смартфон.

ШІ-аналітика: нейромережа допомагає інтерпретувати показники стресу та втоми, пропонуючи персоналізовані рекомендації для коректного планування дня.

Фото-ввід: завдяки Google Health Coach можна просто сфотографувати екран бігової доріжки або записи тренера в залі, щоб ШІ автоматично вніс ці дані у ваш профіль.

Дизайн та доступність

Основа трекера - знімна капсула, яку можна комбінувати з різними типами ремінців: від спортивних силіконових до витончених варіантів. Особливу увагу привернула версія Special Edition, створена разом зі Стефеном Каррі, яка отримала покращену систему вентиляції для інтенсивних навантажень.

На ринку США та Європи Fitbit Air доступний для замовлення за ціною від 99,99 доларів. У комплект також входить тримісячний доступ до преміальних функцій Google Health Coach. Спеціальна версія пристрою з'явиться на полицях магазинів наприкінці травня за ціною 129,99 доларів.