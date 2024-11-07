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Google виправив інцидент із "засвіченою" технікою ЗСУ на картах, - ЦПД

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Google виправив інцидент з картами у яких "засвітив" військову техніку Збройних сил України (ЗСУ). Надалі усе буде добре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Google виправив ситуацію з картами. Військові об‘єкти та системи більше не відображаються. В подальшому також буде все ок", - написав Коваленко. 

Інцидент з картами Google 

3 листопада Коваленко заявив про те, що компанія Google "засвітила" військові системи наших бійців на оновлених знімках. Україна звернулась до офісу, втім, там не відповіли одразу на запит.   

У той самий день представник Google, після публічної реакції, заявив, що компанія вже працює над виправленням ситуації. Зокрема Коваленко додав, що Київ планує обговорити, як в подальшому розв'язувати такі проблеми оперативно. 

Вчора ж, 6 листопада, керівник ЦПД заявив про планування зустрічі із представниками Google. 

"Збираюся пояснити їм, що викладати карти із зображенням розміщення військових систем та об‘єктів України, навіть якщо це знімки річної давності, не можна... Також Google обіцяв "блюрити" об‘єкти надалі - це вірне рішення", - додав він. 

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