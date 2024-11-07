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Google исправил инцидент с "засвеченной" техникой ВСУ на картах, - ЦПД

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Google исправил инцидент с картами в которых "засветил" военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). В дальнейшем все будет хорошо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все ок", - написал Коваленко.

Инцидент с картами Google

3 ноября Коваленко заявил о том, что компания Google "засветила" военные системы наших бойцов на обновленных снимках. Украина обратилась в офис, впрочем, там не ответили сразу на запрос.   

В тот же день представитель Google, после публичной реакции, заявил, что компания уже работает над исправлением ситуации. В частности Коваленко добавил, что Киев планирует обсудить, как в дальнейшем решать такие проблемы оперативно. 

Вчера же, 6 ноября, руководитель ЦПД заявил о планировании встречи с представителями Google. 

"Собираюсь объяснить им, что выкладывать карты с изображением размещения военных систем и объектов Украины, даже если это снимки годичной давности, нельзя... Также Google обещал "блюрить" объекты в дальнейшем - это верное решение", - добавил он. 

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