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Google выделит 2 млн долларов для Украины: на что пойдут средства

Новина українською →
Пятница 02 декабря 2022 11:43
Google выделит 2 млн долларов для Украины: на что пойдут средства Фото: глава Минцифры Украины Михаил Федоров и представитель компании Google (facebook.com/mykhailofedorov)
Автор: Руслан Гаращенко

Компания Google предоставляет 2 млн долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace (набор облачных сервисов) для правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Facebook.

"Сервисы Google уже стали частью инфраструктуры Минцифры. Теперь и другие государственные учреждения могут работать быстрее, несмотря на обстрелы и постоянные угрозы кибератак россиян. Этому помогут 50 000 лицензий Google Workspace, которыми органы власти смогут бесплатно пользоваться круглый год", - отметил он.

Федоров сообщил, что 2 млн долларов Google направит на обучение украинцев цифровой грамотности, преодоление цифрового разрыва и масштабирование платформы "Дія".

"Цифровое образование. Запустим англоязычную версию портала с программами рескилинга, персонализированными обучающими траекториями с элементами АІ, а также рекомендациями по трудоустройству", - рассказал министр.

Напомним, ранее в Украине запустили официальный сайт программы "єРобота", где можно подать заявку и получить от государства грант на собственное дело.

Кроме того, Минцифра запустила образовательный проект IT Generation для людей, желающих сменить профессию и овладеть специальностью в ІТ.

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