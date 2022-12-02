Google выделит 2 млн долларов для Украины: на что пойдут средства

Компания Google предоставляет 2 млн долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace (набор облачных сервисов) для правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Facebook .

"Сервисы Google уже стали частью инфраструктуры Минцифры. Теперь и другие государственные учреждения могут работать быстрее, несмотря на обстрелы и постоянные угрозы кибератак россиян. Этому помогут 50 000 лицензий Google Workspace, которыми органы власти смогут бесплатно пользоваться круглый год", - отметил он.

Федоров сообщил, что 2 млн долларов Google направит на обучение украинцев цифровой грамотности, преодоление цифрового разрыва и масштабирование платформы "Дія".

"Цифровое образование. Запустим англоязычную версию портала с программами рескилинга, персонализированными обучающими траекториями с элементами АІ, а также рекомендациями по трудоустройству", - рассказал министр.