Google видаляє неактивні облікові записи та всі документи: як можна зберегти

"Починаючи з цього року, якщо обліковий запис Google не використовувався або до нього не входили протягом як мінімум двох років, ми можемо видалити обліковий запис та його вміст, включаючи вміст у Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube та Google Photos", - йдеться в повідомленні.

Політика застосовується лише до особистих облікових записів Google і не торкається корпоративних та освітніх.

Google почне видаляти облікові записи не раніше грудня 2023 року. Планується діяти обережно та застосовувати поетапний підхід, починаючи з облікових записів, які були створені та більше ніколи не використовувалися.

Перед видаленням облікового запису Google надсилатиме кілька повідомлень протягом декількох місяців, як на адресу електронної пошти облікового запису, так і на адресу електронної пошти для відновлення (якщо вона була надана).

Як підтримувати активність облікового запису

"Найпростіший спосіб зберегти активний обліковий запис Google - входити до нього не рідше одного разу на 2 роки", - йдеться в повідомленні.

Дії можуть включати такі типи дій, які виконуються при вході в систему або в обліковий запис Google:

Читання або надсилання електронної пошти

Використання Google Disk

Перегляд відео на YouTube

Завантаження програми в Google Play

Використання пошуку Google

Використання входу через Google для входу до сторонньої програми або служби.

Причини видалення неактивних облікових записів

За даними Google, забуті або залишені без нагляду облікові записи часто покладаються на старі або повторно використовувані паролі, які могли бути скомпрометовані, для яких не налаштовано двофакторну автентифікацію.

Внутрішній аналіз Google показує, що ці облікові записи щонайменше в 10 разів рідші, ніж активні облікові записи, використовують двоетапну автентифікацію.

"Це означає, що ці облікові записи часто вразливі, і після того, як обліковий запис буде скомпрометований, його можна використовувати для чого завгодно: від крадіжки особистих даних до спрямування небажаного або навіть шкідливого контенту", - йдеться у повідомленні.