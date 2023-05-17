Google удалит неактивные аккаунты и все документы: как можно сохранить

"Начиная с этого года, если учетная запись Google не использовалась или в нее не входили в течение как минимум двух лет, мы можем удалить учетную запись и ее содержимое, включая содержимое в Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube и Google Photos", - говорится в сообщении.

Политика применяется только к личным аккаунтам Google и не затрагивает корпоративные и образовательные.

Google начнет удалять аккаунты не ранее декабря 2023 года. Планируется действовать осторожно и применять поэтапный подход, начиная с учетных записей, которые были созданы и больше никогда не использовались.

Перед удалением учетной записи Google будет отправлять несколько уведомлений в течение нескольких месяцев, как на адрес электронной почты учетной записи, так и на адрес электронной почты для восстановления (если он был предоставлен).

Как поддерживать активность учетной записи

"Самый простой способ сохранить активную учетную запись Google - входить в нее не реже одного раза в 2 года", - говорится в сообщении.

Действия могут включать в себя следующие типы действий, которые выполняются при входе в систему или в учетную запись Google:

Чтение или отправка электронной почты

Использование Google Disk

Просмотр видео на YouTube

Загрузка приложения в Google Play

Использование поиска Google

Использование входа через Google для входа в стороннее приложение или службу.

Причины удаления неактивных аккаунтов

По данным Google, забытые или оставленные без присмотра учетные записи часто полагаются на старые или повторно используемые пароли, которые могли быть скомпрометированы, для которых не настроена двухфакторная проверка подлинности.

Внутренний анализ Google показывает, что эти учетные записи как минимум в 10 раз реже, чем активные учетные записи, используют двухэтапную аутентификацию.

"Это означает, что эти учетные записи часто уязвимы, и после того, как учетная запись будет скомпрометирована, ее можно использовать для чего угодно: от кражи личных данных до направления нежелательного или даже вредоносного контента", - говорится в сообщении.