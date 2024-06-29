Google Translate додав кримськотатарську мову до списку перекладу

"Це - важливий крок для збереження мови, яка зараз під загрозою. Протягом десятиліть і навіть досі Росія відчайдушно намагається знищити її, так само як і кримських татар та їхню культуру", - йдеться у повідомленні.

Ця функція, за даними МЗС, дозволить мільйонам людей у ​​всьому світі вивчати та використовувати кримськотатарську мову, а також зробить культуру корінного народу України доступнішою.

"Дякуємо Google за цю важливу ініціативу, яка ще раз засвідчила, що багата мовна та культурна спадщина кримських татар є цінністю для світової спільноти", - додали у міністерстві.