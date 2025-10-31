Google тестує нові функції в Chrome, які змінять звичний пошук назавжди

Компанія Google експериментує з двома новими елементами під рядком пошуку в браузері Chrome - Nano Banana і Deep Search. Нововведення з'явилося в тестовій версії Chrome Canary і вказує на те, що браузер дедалі активніше інтегрує функції штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority .

Що роблять Nano Banana і Deep Search

Ці кнопки розташовані під полем "Запитати у Google" на новій вкладці - поруч із режимом AI Mode, доданим раніше цього року.

Кнопка Nano Banana автоматично вставляє в пошуковий рядок запит "Створи зображення...", запускаючи процес генерації картинки за допомогою ШІ.

А Deep Search додає фразу "Допоможи мені дослідити..." - вочевидь, це функція на базі Gemini, призначена для більш складних і аналітичних запитів.

Якщо ці інструменти з'являться в стабільній версії, пошуковий рядок Chrome може перетворитися зі звичайного адресного поля на повноцінний центр управління ШІ-командами.

Нові кнопки знаходяться під пошуковиком Google (фото: Android Authority)

Як протестувати функції

Щоб спробувати нові кнопки вже зараз, користувачам потрібно увімкнути приховані параметри в розділі chrome://flags і перезапустити браузер. Однак варто враховувати, що Chrome Canary залишається нестабільною збіркою: при натисканні на кнопки браузер може зависнути або не зреагувати зовсім.

Проте, коли функції працюють, вони демонструють напрямок, у якому рухається Google. Компанія прагне, щоб Chrome не просто відкривав сайти, а допомагав створювати зображення, аналізувати інформацію і видавати структуровані відповіді прямо з пошукового рядка.

Коли чекати релізу

Google поки що не повідомила терміни запуску нових функцій для широкої аудиторії. Однак візуальна помітність цих елементів у тестовій збірці вказує на те, що компанія готує їх до ширшого впровадження.

Розробники нагадують: збірка Canary оновлюється щодня, тому можливі помилки можуть бути виправлені вже наступного дня. Але використовувати її щодня в мережі поки що не рекомендується.