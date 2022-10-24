Google створить першу школу високих технологій: де її відкриють

В Ізраїлі є динамічний сектор високих технологій, але гостра нестача кваліфікованих технічних працівників призвела до появи десятків тисяч незакритих вакансій.

Школа високих технологій субсидуватиме студентів із «недостатньо представлених громад, включаючи жінок, ультраортодоксів, арабів, членів ефіопської громади та людей з геосоціальної периферії та неблагополучних соціально-економічних груп».

"Ми вважаємо, що різноманітність голосів, думок та точок зору збагачує ізраїльські високі технології та їх розробки", - сказав Барак Регєв, керуючий директор Google Israel.

Навчальні курси, які будуть проводитися в кампусі Google у Тель-Авіві та Університеті Райхмана, будуть присвячені програмуванню, тестуванню програмного забезпечення, розвитку бізнесу, продажам та аналізу даних, а Google надасть учасникам стипендії.