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Google создаст первую школу высоких технологий: где ее откроют

Фото: Google создаст первую школу высоких технологий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Google на базе израильского университета Рейхмана создаст школу высоких технологий для подготовки специалистов в области компьютерного инжиниринга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Израиле есть динамичный сектор высоких технологий, но острая нехватка квалифицированных технических работников привела к появлению десятков тысяч незакрытых вакансий.

Школа высоких технологий будет субсидировать студентов из «недостаточно представленных общин, включая женщин, ультраортодоксов, арабов, членов эфиопской общины и людей из геосоциальной периферии и неблагополучных социально-экономических групп».

"Мы считаем, что разнообразие голосов, мнений и точек зрения обогащает израильские высокие технологии и их разработки", — сказал Барак Регев, управляющий директор Google Israel.

Учебные курсы, которые будут проводиться в кампусе Google в Тель-Авиве и Университете Райхмана, будут посвящены программированию, тестированию программного обеспечения, развитию бизнеса, продажам и анализу данных, а Google предоставит участникам стипендии.

Ранее мы писали, что Google создаст свой первый облачный регион в Греции, что придаст новый импульс усилиям страны по превращению в мировой центр облачных вычислений.

Также ранее стало известно, что Google в ЕС запустила кампанию по борьбе с фейками о переселенцах из Украины. Рекламная кампания основана на исследованиях психологов двух британских университетов.

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