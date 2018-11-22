Google совместно с МОН реализовал в Украине три проекта по цифровой грамотности

Фото: презентация проекта (mon.gov.ua)

Участниками проектов и тренингов от Google стали более 600 украинских учителей

В течение последних двух лет компания Google реализовала в Украине три образовательных проекта по цифровой безопасности и грамотности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины (МОН).

В частности, один из них - серия тренингов по цифровой грамотности для учителей, участие в которых приняли около 600 педагогов. По результатам семинаров участники сдали тест и получили сертификаты.

Еще один проект - онлайн-курс по сетевому этикету и безопасности, который рассчитан и на учителей, и на учеников и их родителей. Он разделен на несколько тематических разделов. В частности, в разделе "Безопасность пользования мобильными устройствами" объясняется, почему важно обновлять приложения, как распознать потенциально вредоносные файлы, защитить личную информацию на устройстве и тому подобное.

Третий проект - руководство по безопасности в Интернете "Осмотрительность. Бдительность. Защита. Вежливость. Смелость". Он содержит материалы и методики, которые помогут учителям преподавать основы цифровой безопасности.

По словам заместителя главы министерства Романа Греби, все связанные с цифровым образованием ресурсы будут размещены на Национальной образовательной электронной платформе. Над ее разработкой сейчас работает МОН.

Напомним, недавно в МОН сообщили, что украинские школьники примут участие в научных исследованиях экологического состояния Антарктики. Проект стартовал 1 ноября.