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Google пропонує Україні оцифрувати друковану спадщину

Новини » Телеком & IT    25.10.2018 - 14:01
Ілюстративне фото (flickr.com/Robert Scoble)
Ілюстративне фото (flickr.com/Robert Scoble)

Google може оцифрувати друковані видання протягом двох років

Американська компанія Google пропонує Україні приєднатися до програми з оцифрування друкованої спадщини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Міністерства культури.

Повідомляється, що міністр культури Євген Нищук зустрівся з директором по взаємодії з органами державної влади Google Україна Олегом Якимчуком, а також представниками компанії CFC Consulting. На зустрічі сторони розглянули перспективи включення України до програми Google з оцифрування друкованої спадщини.

"Проект по цифровізації книг існує досить давно і має чимало позитивних відгуків, ми хочемо запропонувати Україні приєднатися до цієї програми. Компанія Google дуже зацікавлена у співпраці з Україною", - зазначив Якимчук.

За словами представників CFC Consulting, реалізацію проекту планують здійснити протягом півтора-двох років.

"Ми як державний орган надзвичайно зацікавлені в реалізації подібних проектів. Звичайно, він ще вимагає певних технічних доробок, зокрема, погодження з уже діючою програмою Українського інституту книги "Цифрова бібліотека", однак, це надзвичайна можливість для України", - зазначив Нищук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польський Інститут національної пам'яті буде співпрацювати з державними архівами України.

 

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