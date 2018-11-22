Google спільно з МОН реалізував в Україні три проекти із цифрової грамотності

Фото: презентація проекту (mon.gov.ua)

Учасниками проектів і тренінгів від Google стали понад 600 українських вчителів

Протягом останніх двох років компанія Google реалізувала в Україні три освітніх проекти із цифрової безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України (МОН).

Зокрема, один із них - тренінги з цифрової грамотності для вчителів, участь в яких взяли близько 600 педагогів. За результатами семінарів учасники склали тест і отримали сертифікати.

Ще один проект - онлайн-курс із мережевого етикету та безпеки, який розрахований і на вчителів, і на учнів та їхніх батьків. Він поділений на кілька тематичних розділів. Зокрема, у розділі "Безпека користування мобільними пристроями" пояснюється, чому важливо оновлювати додатки, як розпізнати потенційно шкідливі файли, захистити особисту інформацію на пристрої тощо.

Третій проект - посібник щодо безпеки в Інтернеті "Обачність. Пильність. Захист. Ввічливість. Сміливість". Він містить матеріали та методики, які допоможуть вчителям викладати основи цифової безпеки.

За словами заступника глави міністерства Романа Греби, усі пов'язані з цифровою освітою ресурси будуть розміщені на Національній освітній електронній платформі. Над її розробкою нині працює МОН.

Нагадаємо, нещодавно у МОН повідомили, що українські школярі візьмуть участь у наукових дослідженнях екологічного стану Антарктики. Проект стартував 1 листопада.