Google розширила доступ до Veo 3: де вже працює і як створює відео

Veo 3 стала доступна підписникам AI Pro у 159 країнах

Як повідомив представник компанії Джош Вудвард, скористатися технологією вже можуть підписники платного тарифу AI Pro в застосунку Gemini в таких країнах, як Індія, Індонезія, вся Європа та інші регіони. Загалом підтримка доступна в 159 країнах.

Veo 3 було презентовано на конференції Google I/O 2025 у травні, вона вміє створювати відео з озвученням, включно з діалогами, фоновим шумом, звуками природи та багато іншого.

Одним зі сценаріїв використання є генерація анімації за коротким текстовим описом або розповіддю. Google зазначає, що модель демонструє реалістичну фізику і точну синхронізацію губ з промовою.



Спочатку доступ до Veo 3 був обмежений підпискою AI Ultra (249,99 доларів на місяць), але в червні Google почала надавати технологію і користувачам більш доступного тарифу AI Pro (19,99 доларів на місяць).

У цьому разі йдеться про версію Veo 3 Fast - ролики, як і раніше, створюються з роздільною здатністю 720p, тривалістю до 8 секунд, однак тепер вони генеруються вдвічі швидше завдяки оптимізації обробки.

Користувачі Gemini з підпискою AI Pro можуть створювати до трьох відео Veo 3 Fast на день. Після вичерпання ліміту доступ повертається до попередньої версії моделі - Veo 2.

У Google також заявили, що зменшилася кількість обмежень і блокувань під час генерації контенту. У майбутньому планується запуск функції створення відео із зображень.

Veo 3 тепер доступна в Google Gemini Pro (фото: 9to5Google)