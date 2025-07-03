Google расширила доступ к Veo 3: где уже работает и как создает видео

Veo 3 стала доступна подписчикам AI Pro в 159 странах

Как сообщил представитель компании Джош Вудвард, воспользоваться технологией уже могут подписчики платного тарифа AI Pro в приложении Gemini в таких странах, как Индия, Индонезия, вся Европа и другие регионы. В общей сложности поддержка доступна в 159 странах.

Veo 3 была представлена на конференции Google I/O 2025 в мае и умеет создавать видео с озвучкой, включая диалоги, фоновый шум, звуки природы и многое другое.

Одним из сценариев использования является генерация анимации по короткому текстовому описанию или рассказу. Google отмечает, что модель демонстрирует реалистичную физику и точную синхронизацию губ с речью.



Изначально доступ к Veo 3 был ограничен подпиской AI Ultra (249,99 долларов в месяц), но в июне Google начала предоставлять технологию и пользователям более доступного тарифа AI Pro (19,99 долларов в месяц).

В этом случае речь идет о версии Veo 3 Fast - ролики по-прежнему создаются в разрешении 720p, длительностью до 8 секунд, однако теперь они генерируются в два раза быстрее благодаря оптимизации обработки.

Пользователи Gemini с подпиской AI Pro могут создавать до трех видео Veo 3 Fast в день. После исчерпания лимита доступ возвращается к предыдущей версии модели - Veo 2.

В Google также заявили, что уменьшилось количество ограничений и блокировок при генерации контента. В будущем планируется запуск функции создания видео из изображений.

Veo 3 теперь доступна в Google Gemini Pro (фото: 9to5Google)