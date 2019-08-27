В Google объявили дату выхода Android 10

Выпуск финальной версии операционной системы Android 10 состоится через неделю, во вторник 3 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Phone Arena.

Сообщается, что первыми обновление получат смартфоны Pixel, как модели нынешнего поколения Pixel 3, Pixel 3XL, Pixel 3a, 3a XL, так и прошлое поколение Pixel 2/2 XL. Также новую версию Android получат и оригинальные Pixel и Pixel XL 2016 года выпуска. Обновление для остальных моделей будет выпущено позже.

"Два независимых агента службы поддержки Google подтвердили, что следующее крупное обновление программного обеспечения будет выпущено на устройствах Pixel 3 сентября", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что китайская компания Huawei начала разработку сетевых решений для стандарта 6G. По предварительным оценкам аналитиков, коммерческий запуск сетей шестого поколения состоится не раньше 2030 года.

Также сообщалось, что компания Apple готовится к выпуску трех новых моделей iPhone. Также в ближайшие несколько месяцев компания планирует запустить в продажу обновленные модели линеек MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch и AirPods.