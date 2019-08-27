У Google оголосили дату виходу Android 10

Випуск фінальної версії операційної системи Android 10 відбудеться через тиждень, у вівторок, 3 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Phone Arena.

Повідомляється, що першими оновлення отримають смартфони Pixel, як моделі нинішнього покоління Pixel 3, Pixel 3XL, Pixel 3a, 3a XL, так і минуле покоління Pixel 2/2 XL. Також нову версію Android отримають оригінальні Pixel і Pixel XL 2016 року випуску. Оновлення для інших моделей буде випущено пізніше.

"Два незалежних агента служби підтримки Google підтвердили, що таке велике оновлення програмного забезпечення буде випущено на пристроях Pixel 3 вересня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що китайська компанія Huawei почала розробку мережевих рішень для стандарту 6G. За попередніми оцінками аналітиків, комерційний запуск мереж шостого покоління відбудеться не раніше 2030 року.

Також повідомлялося, що компанія Apple готується до випуску трьох нових моделей iPhone. Також у найближчі кілька місяців компанія планує запустити у продаж оновлені моделі лінійки MacBook Pro, iPad Pro, Apple Watch і AirPods.