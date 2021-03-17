UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Google произошел сбой: поиск и сервисы работают с перебоями

Автор: Дмитрий Левицкий

В работе Google сегодня, 17 марта, произошел масштабный сбой. У пользователей возникают проблемы с поиском и сервисами Google.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Проблемы с работой поиска и сервисов Google, в том числе по почте и картами, наблюдаются в США и Европе. В Украине сбой также зафиксировали.

По данным Downdetector, у 52% пользователей возникают проблемы с поиском Google, а 48% - жалуются на проблемы с авторизацией.

При попытке открыть веб-страницу Google браузеры выдают сообщение об отсутствии соединения с сайтом.

Новость дополняется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Googleсбой в работе
Читайте также
Apple запустила перенос фото и видео в сервис от Google
Google заплатит во Франции штраф в 1,1 млн евро: названа причина
Прогноз погоды