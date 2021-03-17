У Google стався збій: пошук та сервіси працюють з перебоями

Проблеми з роботою пошуку та сервісів Google, зокрема поштою та мапами, спостерігаються в США та Європі. В Україні збій також зафіксували.

За даними Downdetector, у 52% користувачів виникають проблеми з пошуком Google, а 48% - скаржаться на проблеми з авторизацією.

При спробі відкрити веб-сторінку Google браузери видають повідомлення про відсутність з'єднання з сайтом.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Google стався глобальний збій, який зачепив і Україну. Тоді користувачі не могли користуватися поштою та YouTube. Причиною тодішнього збою стала проблема з внутрішньою квотою пам’яті серверів.