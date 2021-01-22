Google пригрозил Австралии удалением своего поисковика в стране

Компания Google пригрозила Австралии, что удалит свою поисковую систему в стране. Это связано с попыткой государства обязать компанию делиться роялти с издателями новостей.

Об этом сообщает ВВС.

Австралия впервые в мире вводит закон, обязывающий Google, Facebook и, возможно, другие технологические компании платить СМИ за их новостной контент. В ответ компании пригрозили сократить предоставляемые услуги.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что законодатели не уступят "угрозам".

Отмечается, что на слушаниях в Сенате в пятницу управляющий директор Google Australia Мел Силва заявила, что законы "неработоспособны".

"Если эта версия кодекса станет законом, у нас не будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии", - рассказала она.

В свою очередь законодатели обвинили Google в "шантаже" и запугивании страны за продвижение реформы.

"Это будет распространяться по всему миру. Собираетесь ли вы уйти с каждого рынка?" - спросил сенатор Рекс Патрик.

На что Сильва ответила, что документ представляет собой "непосильный риск для наших операций в Австралии".

Google является доминирующей поисковой системой в Австралии. Правительство описывает его как практически незаменимую компанию с небольшой рыночной конкуренцией.

Напомним, ранее компания Google решила приостановить показ различной политической рекламы на всех своих платформах. Ожидалось, что этот запрет будет действовать до 21 января.

Как писало РБК-Украина, в середине декабря анонсировалось, что Европейская комиссия представит новые правила для технологических гигантов Facebook, Amazon, Google. За нарушение правил будут огромные штрафы.