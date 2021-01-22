Google пригрозив Австралії видаленням свого пошукача в країні

Компанія Google пригрозила Австралії, що видалить свою пошукову систему в країні. Це пов'язано зі спробою держави зобов'язати компанію ділитися роялті з видавцями новин.

Про це повідомляє ВВС.

Австралія вперше у світі вводить закон, який зобов'язує Google, Facebook і, можливо, інші технологічні компанії платити ЗМІ за їх новинний контент. У відповідь компанії пригрозили скоротити надані послуги.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що законодавці не поступляться "загрозам".

Відзначається, що на слуханнях в Сенаті в п'ятницю керуючий директор Google Australia Мел Сілва заявила, що закони "непрацездатні".

"Якщо ця версія кодексу стане законом, у нас не буде іншого вибору, окрім як припинити доступ до Google Search в Австралії", - розповіла вона.

Своєю чергою законодавці звинуватили Google в "шантажі" і залякуванні країни за просування реформи.

"Це буде поширюватися по всьому світу. Чи збираєтеся ви піти з кожного ринку?" - запитав сенатор Рекс Патрік.

На що Сільва відповіла, що документ являє собою "непосильний ризик для наших операцій в Австралії".

Google є домінуючою пошуковою системою в Австралії. Держава визначає його як практично незамінну компанію з невеликою ринковою конкуренцією.

Нагадаємо, раніше компанія Google вирішила призупинити показ різної політичної реклами на всіх своїх платформах. Очікувалося, що ця заборона буде діяти до 21 січня.

Як писало РБК-Україна, в середині грудня анонсувалося, що Європейська комісія представить нові правила для технологічних гігантів Facebook, Amazon, Google. За порушення правил будуть величезні штрафи.