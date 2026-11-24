Google придумала персональне ТБ: ШІ зніматиме відео із самим глядачем
Google розробляє концепцію персонального телеканалу My Channel, у якому штучний інтелект самостійно створюватиме відео відповідно до інтересів користувача.
Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на патентну заявку техногіганта.
Як працюватиме персональний телеканал My Channel?
Згідно з патентною заявкою, у застосунку для телевізора може з'явитися окремий розділ My Channel - наприклад, із назвою "Канал Джона".
Замість добору вже готових фільмів і шоу штучний інтелект створюватиме нові відео за інтересами глядача. Їх показуватимуть у вигляді карток із назвою та коротким описом, наприклад "кримінально-комедійна пригода".
Ще одна незвична можливість - зробити самого користувача героєм відео. Для цього система зможе створити його цифровий образ за фото та відтворити голос, щоб персонаж говорив голосом глядача.
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Які дані ШІ використовуватиме для створення контенту?
Щоб підготувати запит для великої мовної моделі, система збиратиме інформацію з трьох основних джерел:
- Уподобання глядача - улюблені жанри та історія переглядів.
- Дані пристрою - IP-адреса, мовні налаштування та GPS-локація.
- Демографічні відомості - зокрема вікова категорія користувача.
На основі цих даних модель створюватиме відео, яке зберігатиметься в окремому сховищі персоналізованого контенту, а потім надходитиме на пристрій.
У заявці також описано кілька додаткових можливостей. Генерацію можна буде запускати за розкладом - щотижня, щомісяця чи щороку - або на запит користувача. Одна з патентних вимог передбачає навіть автоматичне формування запитів без участі глядача.
Для створення сюжетів система зможе використовувати готові шаблони або залучати іншу мовну модель. Вона аналізуватиме актуальні новини, тренди соцмереж, а також спортивні результати.
Модель також зможе поєднувати кілька жанрів - наприклад, кримінал, трилер та екшн. Окремий модуль відповідатиме за додавання реклами перед початком відтворення. При цьому смартфон і телевізор можуть отримувати різні відео залежно від інформації, яку передає кожен пристрій.
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Чи втілить Google ідею у життя?
Якщо техногігант реалізує задум, головний екран телевізора зможе перетворитися на персональний канал, який регулярно оновлюватиметься відповідно до інтересів, віку та місця перебування глядача.
У відео також можна буде інтегрувати рекламу. Водночас у заявці передбачено, що користувачі зможуть контролювати, які саме їхні дані використовуватимуться для персоналізації.
Однак наразі My Channel - лише концепція, описана в патентній заявці, а не готовий продукт. Патентний експерт уже остаточно відмовив у її схваленні, хоча Google ще може змінити формулювання вимог або подати апеляцію.