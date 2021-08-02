Google презентовал флагманы Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Среди внешних особенностей нового флагмана можно отметить его новый дизайн, а именно комбинированную расцветку и камеру, которая расположенна горизонтально на всю ширину корпуса. Компания отмечает, что таким образом им удалось разместить улучшенные сенсоры и объективы более органично.

Стоит отметить, что большую часть ключевых характеристик Pixel 6 и Pixel 6 Pro, Google, вероятнее всего, планирует раскрыть уже во время традиционной октябрьской презентации.

Pixel 6 Pro, со своей стороны, выделяется дополнительным перископическим телеобъективом и 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем, который работает на частоте 120 Гц;

Pixel 6 оснащен 6,4-дюймовым плоским дисплеем, который работает на частоте 90 Гц и широкоугольным модулем с увеличенной диафрагмой.

Согласно фотографиям, Google решила расположить сканер отпечатков пальцев под поверхность экрана, как в модели Pixel 6, так и в Pixel 6 Pro.

Фото: Google раскрыла дизайн и некоторые характеристики Pixel 6 и Pixel 6 Pro (blog.google)