Google презентував флагмани Pixel 6 й Pixel 6 Pro

Сьогодні Google, неочікувано для усіх, презентував новий флагманський смартфон Pixel 6 і його старшу модель Pixel 6 Pro. Компанія продемонструвала дизайн телефону й поділилася деякими його характеристиками.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Google.
Серед зовнішніх особливостей нового флагману можна відзначити його новий дизайн, а саме комбіноване забарвлення й камеру, що розташована горизонтально на всю ширину корпусу. Компанія відзначає, що таким чином їм вдалося розмістити поліпшені сенсори й об'єктиви більш органічно.
Варто відзначити, що більшу частину ключових характеристик Pixel 6 і Pixel 6 Pro, Google, найімовірніше, планує розкрити вже під час традиційної жовтневої презентації.
Згідно з фотографіями, Google вирішила розташувати сканер відбитків пальців під поверхню екрану, як в моделі Pixel 6, так і в Pixel 6 Pro.