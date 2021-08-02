RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Google презентував флагмани Pixel 6 й Pixel 6 Pro

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні Google, неочікувано для усіх, презентував новий флагманський смартфон Pixel 6 і його старшу модель Pixel 6 Pro. Компанія продемонструвала дизайн телефону й поділилася деякими його характеристиками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Google.

Серед зовнішніх особливостей нового флагману можна відзначити його новий дизайн, а саме комбіноване забарвлення й камеру, що розташована горизонтально на всю ширину корпусу. Компанія відзначає, що таким чином їм вдалося розмістити поліпшені сенсори й об'єктиви більш органічно.

Варто відзначити, що більшу частину ключових характеристик Pixel 6 і Pixel 6 Pro, Google, найімовірніше, планує розкрити вже під час традиційної жовтневої презентації.

  • Pixel 6 Pro, зі свого боку, виділяється додатковим перископічним телеоб'єктивом й 6,7-дюймовим зігнутим дисплеєм, який працює на частоті 120 Гц;
  • Pixel 6 обладнаний 6,4-дюймовим плоским дисплеєм, який працює на частоті 90 Гц та ширококутним модулем зі збільшеною діафрагмою.

Згідно з фотографіями, Google вирішила розташувати сканер відбитків пальців під поверхню екрану, як в моделі Pixel 6, так і в Pixel 6 Pro.

Фото: Google розкрила дизайн й деякі характеристики Pixel 6 й Pixel 6 Pro (blog.google)

Читайте РБК-Україна в Google News
Googleсмартфонфлагмантелефон