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Google припинить давати відповіді на безглузді запитання через поширення фейків

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П'ятниця 12 серпня 2022 14:05
Google припинить давати відповіді на безглузді запитання через поширення фейків Фото: Google припинить давати відповіді на безглузді запитання через поширення фейків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Пошукова платформа Google припинить давати відповіді на безглузді питання користувачів. Усе через звинувачення в поширенні фейків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Іноді під час прямого запитання в пошуковому рядку, Google задовольняє запит користувача без переходу на інші сайти. Фрагмент відповіді автоматично генерується з вмісту вебсайтів та відображається вгорі.

Однак, у 2017 році компанію звинуватили в поширенні фейків після того, як в запиті "Чи планує Обама переворот?" штучний інтелект компанії повідомляв користувачам: "Насправді Обама може планувати комуністичний переворот наприкінці свого терміну у 2016 році". Саме таку відповідь Google находив на одному з сайтів, який поширював теорії змов.

За словами керівника відділу пошуку Панду Наяки, компанія навчила штучний інтелект виявляти такі помилкові передумови, завдяки чому буде зменшено показ рекомендованих фрагментів у цих випадках на 40%.

Відомий й інший інцидент. Раніше, запитуючи Google "Коли Снупі вбив Авраама Лінкольна?", штучний інтелект відповідав, що це сталося в "1865 році". Відповідь - правильна, однак вбивця - ні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Facebook й Instagram здатні відстежувати дії користувача на сторінках через вбудований код в браузері додатків.

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