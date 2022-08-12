Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Іноді під час прямого запитання в пошуковому рядку, Google задовольняє запит користувача без переходу на інші сайти. Фрагмент відповіді автоматично генерується з вмісту вебсайтів та відображається вгорі.

Однак, у 2017 році компанію звинуватили в поширенні фейків після того, як в запиті "Чи планує Обама переворот?" штучний інтелект компанії повідомляв користувачам: "Насправді Обама може планувати комуністичний переворот наприкінці свого терміну у 2016 році". Саме таку відповідь Google находив на одному з сайтів, який поширював теорії змов.

За словами керівника відділу пошуку Панду Наяки, компанія навчила штучний інтелект виявляти такі помилкові передумови, завдяки чому буде зменшено показ рекомендованих фрагментів у цих випадках на 40%.

Відомий й інший інцидент. Раніше, запитуючи Google "Коли Снупі вбив Авраама Лінкольна?", штучний інтелект відповідав, що це сталося в "1865 році". Відповідь - правильна, однак вбивця - ні.