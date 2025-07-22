Google представив нову функцію в Chrome на iOS, на яку користувачі чекали роками

Деталі нововведення

"Багато хто з нас використовує мобільні пристрої як для роботи, так і для особистих завдань, постійно перемикаючись між кількома акаунтами Google. Тепер Chrome підтримує режим керованого перегляду, який суворо розділяє дані між акаунтами і забезпечує плавне перемикання", - зазначає Google в офіційному блозі.

Під час входу в робочий обліковий запис у Chrome вся активність, пов'язана з організацією, ізолюється від особистого браузингу на пристрої. Локальні дані - вкладки, історія, паролі - залишаються тільки всередині керованого профілю. Така система зручна і для користувачів, і для IT-адміністраторів.

Google впровадив зручне перемикання акаунтів у Chrome на iOS (фото: Google)

Чому це важливо для бізнесу

Google зазначає, що багато компаній відмовляються від виділених робочих телефонів - співробітники все частіше працюють з корпоративними ресурсами через особисті пристрої. Нова функція допомагає безпечно розділяти робочі та особисті дані, що полегшує використання будь-якого пристрою співробітниками.

При першому вході або перемиканні на керований обліковий запис користувачі побачать інструкцію, що пояснює особливості роботи режиму і порядок обробки даних організацією. Адміністратори можуть самостійно налаштовувати, як поводитися з уже наявною історією браузера.

Покращена безпека і нові інструменти для IT

Google також впровадила нові функції безпеки для корпоративних клієнтів:

Розширено підтримку звітів Chrome Enterprise для Android та iOS - тепер дані про події безпеки можна надсилати до консолі Google Admin, системних логів Chrome або обраних SIEM-систем.

З'явилася фільтрація URL на iOS, яка дає змогу блокувати доступ співробітників до небажаних сайтів (наприклад, деяких сервісів генеративного ШІ) і перенаправляти на схвалені корпоративні ресурси.

Ці нововведення допоможуть IT-фахівцям краще контролювати безпеку та ефективність роботи корпоративних пристроїв.

Оновлення вже доступне корпоративним клієнтам Chrome і поступово розгортається для всіх користувачів iOS.