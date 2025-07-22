Google представил новую функцию в Chrome на iOS, которую пользователи ждали годами

Детали нововведения

"Многие из нас используют мобильные устройства как для работы, так и для личных задач, постоянно переключаясь между несколькими аккаунтами Google. Теперь Chrome поддерживает режим управляемого просмотра, который строго разделяет данные между аккаунтами и обеспечивает плавное переключение", - отмечает Google в официальном блоге.

При входе в рабочий аккаунт в Chrome вся активность, связанная с организацией, изолируется от личного браузинга на устройстве. Локальные данные - вкладки, история, пароли - остаются только внутри управляемого профиля. Такая система удобна и для пользователей, и для IT-администраторов.

Google внедрил удобное переключение аккаунтов в Chrome на iOS (фото: Google)

Почему это важно для бизнеса

Google отмечает, что многие компании отказываются от выделенных рабочих телефонов - сотрудники все чаще работают с корпоративными ресурсами через личные устройства. Новая функция помогает безопасно разделять рабочие и личные данные, что облегчает использование любого устройства сотрудниками.

При первом входе или переключении на управляемый аккаунт пользователи увидят инструкцию, объясняющую особенности работы режима и порядок обработки данных организацией. Администраторы могут самостоятельно настраивать, как обращаться с уже имеющейся историей браузера.

Улучшенная безопасность и новые инструменты для IT

Google также внедрила новые функции безопасности для корпоративных клиентов:

Расширена поддержка отчетов Chrome Enterprise для Android и iOS - теперь данные о событиях безопасности можно отправлять в консоль Google Admin, системные логи Chrome или выбранные SIEM-системы.

Появилась фильтрация URL на iOS, которая позволяет блокировать доступ сотрудников к нежелательным сайтам (например, некоторым сервисам генеративного ИИ) и перенаправлять на одобренные корпоративные ресурсы.

Эти нововведения помогут IT-специалистам лучше контролировать безопасность и эффективность работы корпоративных устройств.

Обновление уже доступно корпоративным клиентам Chrome и постепенно разворачивается для всех пользователей iOS.