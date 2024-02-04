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Google представив новий вид ШІ: перетворює текст на зображення

Ілюстративне фото: Google показав штучний інтелект, який перетворює текст у картинки (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Компанія Google показала новий штучний інтелект, який можна використовувати для перетворення тексту в зображення ImageFX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Google.

"Ми представляємо ImageFX: новий інструмент для створення зображень на базі Imagen 2, останньої моделі DeepMind від Google для перетворення тексту в зображення, забезпечуючи зображення найвищої якості", - сказано в повідомленні компанії.

Як заявили в Google, ImageFX пропонує своїм користувачам інтерфейс, який має "швидко та безпечно створювати зображення". ImageFX є новим інструментом для створення зображення за допомогою простого введення тексту.

"Завдяки MusicFX, нашому генеративному експерименту на основі штучного інтелекту з перетворення тексту в музику, люди тепер можуть створювати мелодії тривалістю до 70 секунд, а також завантажувати чи ділитися своїми творами зі своїми друзями", - зазначили у компанії.

Нагадаємо, раніше у Міжнародному валютному фонді заявили про те, що майже 40% робочих місць у всьому світі можуть бути заміщені штучним інтелектом.

Очікувані наслідки будуть більш відчутні в країнах з розвиненою економікою, ніж на ринках, що частково розвиваються.

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