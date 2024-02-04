RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Google представил новый вид ИИ: превращает текст в изображение

Иллюстративное фото: Google показал искусственный интеллект, который превращает текст в картинки (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Компания Google показала новый искусственный интеллект, который можно использовать для преобразования текста в изображение ImageFX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Google.

"Мы представляем ImageFX: новый инструмент для создания изображений на базе Imagen 2, последней модели DeepMind от Google для преобразования текста в изображение, обеспечивая изображение высочайшего качества", - говорится в сообщении компании.

Как заявили в Google, ImageFX предлагает своим пользователям интерфейс, который должен быстро и безопасно создавать изображения. ImageFX является новым инструментом для создания изображения с помощью простого ввода текста.

"Благодаря MusicFX, нашему генеративному эксперименту на основе искусственного интеллекта по превращению текста в музыку, люди теперь могут создавать мелодии продолжительностью до 70 секунд, а также скачивать или делиться своими произведениями со своими друзьями", - отметили в компании.

Напомним, ранее в Международном валютном фонде заявили о том, что почти 40% рабочих мест во всем мире могут быть замещены искусственным интеллектом.

Ожидаемые последствия будут более ощутимы в странах с развитой экономикой, чем на частично развивающихся рынках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
GoogleИскусственный интеллект