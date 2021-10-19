Google представила новые смартфоны Pixel с собственным процессором

Компактный Google Pixel 6 получил дисплей диагональю 6,4 дюйма, тогда как старший и более крупный Google Pixel 6 Pro оснащен экраном 6,7 дюйма. В обоих случаях применены панели типа OLED. В младшем смартфоне панель имеет разрешение 1080р, тогда как во втором - 1440р.

При этом Pixel 6 Pro имеет изогнутый по краям экран и выполнен по технологии LTPO, что обеспечивает ему переменную частоту кадров от 10 до 120 Гц. У младшего Pixel 6 частота дисплея составляет 90 Гц.

В Pixel 6 фронтальная камера обладает разрешением 8 Мп, в то время как в Pixel 6 Pro использован 11,1-Мп датчик с оптикой с более широким углом зрения (94 против 84 градусов).

Фото: Pixel 6 и 6 Pro (скриншот с презентации)

Pixel 6 Pro получил лучшую камеру и внутреннее оборудование по сравнению со стандартным Pixel 6. Также флагман поддерживает адаптивную частоту обновления дисплея.

В дисплеи смартфонов встроен сканер отпечатков пальцев, есть поддержка технологии always-on.

Оба смартфона получили тыльную камеру с основным сенсором Samsung ISOCELL GN1, который предлагает разрешение 50 Мп с пикселями размером 1,2 мкм, а также сверхбыструю фокусировку. Она захватывает на 150% больше света, чем камера у Pixel 5.

В обеих новинках имеется и 12-Мп камера с пикселями размером 1,25 мкм и ультраширокоугольной оптикой. Старший Pixel 6 Pro имеется и третью тыльную камеру с разрешением 48 Мп и телефотооптикой, обеспечивающей 4-кратный оптический зум.

Pixel 6 и 6 Pro оснащены батареями емкостью 4614 и 5003 мАч соответственно. Также смартфоны поддерживают быструю зарядку мощностью до 30 Вт.

Фото: Pixel 6 и 6 Pro (скриншот с презентации)