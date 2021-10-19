Google представила нові смартфони Pixel з власним процесором

Компактний Google Pixel 6 отримав дисплей діагоналлю 6,4 дюйма, тоді як старший і більший Google Pixel 6 Pro оснащений екраном 6,7 дюйма. В обох випадках застосовані панелі типу OLED. У молодшому смартфоні панель має дозвіл 1080р, тоді як у другому - 1440р.

При цьому Pixel 6 Pro має вигнутий по краях екран і виконаний за технологією LPO, що забезпечує йому змінну частоту кадрів від 10 до 120 Гц. У молодшого Pixel 6 частота дисплея становить 90 Гц.

У Pixel 6 фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп, в той час, як в Pixel 6 Pro використаний 11,1-Мп датчик з оптикою з більш широким кутом зору (94 проти 84 градусів).

Фото: Pixel 6 і 6 Pro (скріншот з презентації)

Pixel 6 Pro отримав кращу камеру і внутрішнє обладнання в порівнянні зі стандартним Pixel 6. Також флагман підтримує адаптивну частоту оновлення дисплея.

У дисплеї смартфонів вбудований сканер відбитків пальців, є підтримка технології always-on.

Обидва смартфони отримали тильну камеру з основним сенсором Samsung ISOCELL GN1, який пропонує дозвіл 50 Мп з пікселями розміром 1,2 мкм, а також надшвидке фокусування. Вона захоплює на 150% більше світла, ніж камера у Pixel 5.

В обох новинках є і 12-Мп камера з пікселями розміром 1,25 мкм і ультраширококутною оптикою. Старший Pixel 6 Pro є і третю тильну камеру з роздільною здатністю 48 Мп і телефотооптикою, що забезпечує 4-кратний оптичний зум.

Pixel 6 і 6 Pro оснащені батареями місткістю 4614 і 5003 маг відповідно. Також смартфони підтримують швидку зарядку потужністю до 30 Вт.

Фото: Pixel 6 і 6 Pro (скріншот з презентації)