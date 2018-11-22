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Google расширит требования к политической рекламе в Евросоюзе

Новости » Телеком & IT    22.11.2018 - 22:27
Google расширит требования к политической рекламе в Евросоюзе
Иллюстративное фото (GettyImages)

Расширение требований к политической рекламе связаны с выборами в ЕП в 2019 году

В рамках борьбы с фейковыми новостями Google ужесточает требования к политической рекламе в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Накануне выборов в Европейский парламент, которые состоятся в 2019 году, Google сделал обязательным информацию о компании или физическом лице, которая оплатила рекламу, если в ней упоминается политическая партия, ее кандидаты или действующие представители.

Однако, перед тем, как оплачивать рекламу, потенциальный рекламодатель должен получить утверждения соответствующей заявки администрацией интернет-ресурса.

Также Google намерен представить информацию о рекламодателях политической рекламы, о том, на кого была рассчитана реклама и сколько за нее было уплачено.

Кроме того, будет представлено библиотеку рекламных роликов.

Напомним, Google, Facebook, Twitter и другие технические и рекламные компании взяли на себя обязательства воплощать новые мероприятия и инвестировать в технологии для борьбы с распространением фейковых новостей в сети в Европе.

Специальный альянс, в состав которого входят компании Mozilla Corp и другие рекламные организации, представят свой кодекс поведения Европейской комиссии.

 

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