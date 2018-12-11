Google представив рейтинг запитів українських користувачів у 2018 році

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Найпопулярнішим запитом став "ЧС 2018" - чемпіонат світу з футболу

Google представив рейтинг найбільш популярних пошукових запитів українських користувачів у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ITC.ua.

Як повідомляється, за результатами аналізу пошукових запитів, аналітики встановили, що найчастіше українці шукали в Google в 2018 році. Так, найпопулярнішим запитом став "ЧС 2018" - чемпіонат світу з футболу, на другому місці третій сезон серіалу "Мажор", на третьому - Євробачення-2018. Крім того, в десятку найпопулярніших запитів увійшли: "Школа" 2 сезон, "Поліцейський з Рубльовки" 3 сезон, Кемерово, фільми 2018, Марина Поплавська, Холостяк 8 та Олімпіада 2018.

Зокрема, в категорії "Фільми" українці найчастіше шукали "Веном", з серіалів українці найбільше шукали новий сезон серіалу "Мажор".

Крім того, українці найчастіше шукали в Google що таке біткоіни. Також українців цікавило визначення томосу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська компанія Google пропонує Україні приєднатися до програми з оцифрування друкованої спадщини.

Крім того, повідомлялося, що в рамках боротьби з фейковими новинами Google посилює вимоги до політичної реклами в Європейському союзі (ЄС).