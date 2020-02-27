Суд разрешил ГБР получить от Google видео Федины и Звиробий

Печерский райсуд Киева предоставил разрешение Государственному бюро расследований на изъятие у компании Google видео, на котором народный депутат София Федина и волонтер Елена Самбул (Маруся Звиробий) могли угрожать президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Так, суд удовлетворил ходатайство ГБР и позволил изъять в Google видео, которое Федина разместила на своем YouTube-канале. Компания Google должна предоставить оригиналы данного видео или его копию.

Следствие также получит доступ к информации об обстоятельствах загрузки на YouTube данного видео, а именно: место и время загрузки, IP-адрес, данные о пользователе, который загружал видеоролик.

Напомним, ранее сообщалось, что народную депутатку Федину вызвали в ГБР для вручения письменного сообщения о подозрении. Федина должна была появиться в бюро 6 февраля 2020 года.

Как известно, Федина и волонтер Маруся Звиробий, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом, высказали предположение, что во время одной из таких поездок глава государства может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. После этого Федине начали поступать угрозы.

Кроме того, из фракции "Слуга народа" Александра Качура написал на Федину заявление в правоохранительные органы. Открытие уголовного дела в отношении Федины подтвердил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.