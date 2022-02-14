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Google присвятила Дню святого Валентина зворушливий дудл

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Понеділок 14 лютого 2022 15:36
Google присвятила Дню святого Валентина зворушливий дудл Фото: Google присвятила Дню святого Валентина зворушливий дудл (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Google присвятила свій новий дудл Дню святого Валентина. Користувачі мають можливість вирішити досить легку головоломку зі зворушливим закінченням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Google.

Про що новий дудл?

Цього разу головне завдання полягає в тому, щоб допомогти двом хом'ячкам зустрітися. У користувачів є чотири важелі, які керують трубами. Щоб "перемогти", необхідно зібратися слово "Google", після чого хом'яки отримають безперешкодний шлях один до одного. Буква "О" зображена у формі серця.

Фото: Google присвятила Дню святого Валентина зворушливий дудл (Google)

Варто відзначити, що вперше дудл з'явився ще в 1998 році. Тоді компанія присвятила його фестивалю Burning Man. Сьогодні ж над створенням мініігор працюють художники Google.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Google звинуватили в порушенні антимонопольного законодавства і маніпуляції результатами пошукових запитів. На компанію подали в суд на 2,4 млрд долара.

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