Google присвятила Дню святого Валентина зворушливий дудл
Компанія Google присвятила свій новий дудл Дню святого Валентина. Користувачі мають можливість вирішити досить легку головоломку зі зворушливим закінченням.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Google.
Про що новий дудл?
Цього разу головне завдання полягає в тому, щоб допомогти двом хом'ячкам зустрітися. У користувачів є чотири важелі, які керують трубами. Щоб "перемогти", необхідно зібратися слово "Google", після чого хом'яки отримають безперешкодний шлях один до одного. Буква "О" зображена у формі серця.
Фото: Google присвятила Дню святого Валентина зворушливий дудл (Google)
Варто відзначити, що вперше дудл з'явився ще в 1998 році. Тоді компанія присвятила його фестивалю Burning Man. Сьогодні ж над створенням мініігор працюють художники Google.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Google звинуватили в порушенні антимонопольного законодавства і маніпуляції результатами пошукових запитів. На компанію подали в суд на 2,4 млрд долара.