UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Google показав ШІ, який створює віртуальні світи з управлінням у реальному часі: як це працює

Genie 3 створює інтерактивні 3D-світи з пам'яттю і погодою (скріншот: Google DeepMind)
Автор: Павло Колеснік

Підрозділ Google DeepMind анонсував просунуту версію своєї ШІ-моделі Genie 3, здатної генерувати тривимірні віртуальні світи в реальному часі. У таких світах можуть вільно переміщатися як користувачі, так і ШІ-агенти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Що таке "світові моделі"?

Це особливий тип ШІ, який створює симульовані простори - для навчання, розваг або тренувань інших ШІ, наприклад, роботів. Раніше такі віртуальні світи розроблялися вручну з використанням 3D-графіки, але тепер усе генерується нейромережею за простим текстовим описом.

У чому відмінність Genie 3 від попередньої версії?

Попередня версія Genie 2 могла підтримувати інтерактивність лише протягом 10-20 секунд. У новій моделі цей показник збільшився до кількох хвилин.

Навіть більше, у Genie 3 з'явилася візуальна пам'ять на рівні однієї хвилини. Це означає, що якщо користувач відвернеться від об'єкта, а потім повернеться до нього, - написи, кольори або предмети залишаться на тих самих місцях. Роздільна здатність згенерованого світу - 720p за частоти 24 кадри на секунду.

Інтерактивність на новому рівні

Genie 3 також підтримує так звані "програмовані події". Користувач може змінювати параметри світу в реальному часі - наприклад, викликати дощ, додати персонажів або змінити атмосферу, використовуючи текстові підказки (промпти).

Контекст

Google активно розвиває напрямок генеративних світів. У грудні компанія показала Genie 2, яка вміла створювати ігрові сцени на основі одного зображення. Команду, що працює над цим проектом, очолює колишній співрозробник Sora - інструменту для генерації відео від OpenAI.

 

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
GoogleШтучний інтелект