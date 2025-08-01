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Google запустила ШІ, який "бачить" зміни на Землі з максимальною точністю: навіщо він потрібен

П'ятниця 01 серпня 2025 15:45
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Google запустила ШІ, який "бачить" зміни на Землі з максимальною точністю: навіщо він потрібен ШІ від Google стежить за планетою з орбітальною точністю (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Google анонсувала нову модель штучного інтелекту під назвою AlphaEarth Foundations, яку описує як "віртуальний супутник". Розробка призначена для відстеження змін на поверхні Землі з високою точністю і може стати інструментом для моніторингу клімату, сільського господарства та екології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічне видання Engadget.

Як працює AlphaEarth

AlphaEarth працює на основі технології "векторного представлення" - вона щодня обробляє великі обсяги відкритих даних з оптичних супутників, радарів, кліматичних моделей та інших джерел.

Земна поверхня і прибережні води діляться системою на квадрати розміром 10×10 метрів, кожен з яких аналізується і відстежується в часі. Як пояснює Wired, ділянки забарвлюються в різні кольори залежно від характеристик: від типів рослинності до властивостей поверхні.

Google стверджує, що модель створює "висококомпактні зведення" за кожним квадратом, які в 16 разів легші за обсягом, ніж в аналогічних ШІ-систем. Це дає змогу значно знизити витрати на зберігання та обробку даних спостережень за планетою.

Можливості AlphaEarth можна застосовувати для моніторингу врожайності, оцінки здоров'я сільгоспкультур, а також виявлення вирубки лісів. За заявою компанії, модель показала високу точність під час тестування на різних часових відрізках і сценаріях.

Google запустила ШІ, який &quot;бачить&quot; зміни на Землі з максимальною точністю: навіщо він потрібенДіаграма показує, як AlphaEarth Foundations бере різні кадри з відео, щоб відстежувати будь-який час (gif: Google DeepMind)

Google надала доступ до бази даних Satellite Embedding, річних зведень AlphaEarth, більш ніж 50 науковим та екологічним організаціям, які протягом року тестували модель у реальних умовах. Зараз ці дані стали доступні в сервісі Google Earth Engine для ширшого кола дослідників.

Google запустила ШІ, який &quot;бачить&quot; зміни на Землі з максимальною точністю: навіщо він потрібенНа діаграмі показано, як велика карта даних розбивається на маленькі частини (фото: Google DeepMind)

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