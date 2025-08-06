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Google показал ИИ, который создает виртуальные миры с управлением в реальном времени: как это работает

Genie 3 создает интерактивные 3D-миры с памятью и погодой (скриншот: Google DeepMind)
Автор: Павел Колесник

Подразделение Google DeepMind анонсировало продвинутую версию своей ИИ-модели Genie 3, способной генерировать трехмерные виртуальные миры в реальном времени. В таких мирах могут свободно перемещаться как пользователи, так и ИИ-агенты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Что такое "мировые модели"?

Это особый тип ИИ, который создает симулированные пространства - для обучения, развлечений или тренировок других ИИ, например, роботов. Ранее такие виртуальные миры разрабатывались вручную с использованием 3D-графики, но теперь все генерируется нейросетью по простому текстовому описанию.

В чем отличие Genie 3 от предыдущей версии?

Предыдущая версия Genie 2 могла поддерживать интерактивность лишь в течение 10-20 секунд. В новой модели этот показатель увеличился до нескольких минут.

Более того, у Genie 3 появилась визуальная память на уровне одной минуты. Это означает, что если пользователь отвернется от объекта, а затем вернется к нему, - надписи, цвета или предметы останутся на тех же местах. Разрешение сгенерированного мира - 720p при частоте 24 кадра в секунду.

Интерактивность на новом уровне

Genie 3 также поддерживает так называемые "программируемые события". Пользователь может изменять параметры мира в реальном времени - например, вызвать дождь, добавить персонажей или сменить атмосферу, используя текстовые подсказки (промпты).

Контекст

Google активно развивает направление генеративных миров. В декабре компания показала Genie 2, которая умела создавать игровые сцены на основе одного изображения. Команду, работающую над этим проектом, возглавляет бывший соразработчик Sora - инструмента для генерации видео от OpenAI.

 

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